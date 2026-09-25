Лавров на полях Генассамблеи ООН начал переговоры с главой МИД Ирана Аракчи

Лавров проводит закрытые переговоры с главой МИД Ирана в Нью-Йорке Лавров на полях Генассамблеи ООН начал переговоры с главой МИД Ирана Аракчи

Москва25 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Переговоры начались без заявлений для журналистов и продолжились за закрытыми дверями, передает ТАСС.

Ранее Лавров обсудил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

В июле 2026 года на пресс-подходе в рамках саммита АСЕАН в Маниле Лавров допустил, что агрессия США в отношении Ирана может привести к тому, что настроения о "пользе" ядерного оружия будут расти.