Москва24 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обговорили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщили в МИД России по итогам встречи на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Стороны рассмотрели вопрос на фоне ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.
Особое внимание уделено… ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Иранаговорится в сообщении российского ведомства
Кроме того, Лавров и Гросси затронули другие вопросы повестки ГА ООН, представляющие взаимный интерес.
Ранее в СМИ отметили, что ядерная эскалация больше не пугает мировых лидеров так, как раньше. Страх перед последствиями сильно ослаб.