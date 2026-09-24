Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана

Лавров и Гросси обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана Лавров и Гросси обсудили удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана

Москва24 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обговорили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщили в МИД России по итогам встречи на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Стороны рассмотрели вопрос на фоне ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.

Особое внимание уделено… ситуации вокруг иранской ядерной программы в свете имевших место ударов Израиля и США по поставленным под гарантии МАГАТЭ мирным ядерным объектам Ирана говорится в сообщении российского ведомства

Кроме того, Лавров и Гросси затронули другие вопросы повестки ГА ООН, представляющие взаимный интерес.

Ранее в СМИ отметили, что ядерная эскалация больше не пугает мировых лидеров так, как раньше. Страх перед последствиями сильно ослаб.