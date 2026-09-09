Москва9 сен Вести.Страх перед последствиями применения ядерного оружия, который во времена холодной войны помогал сдерживать эскалацию, ослаб среди лидеров крупнейших ядерных держав. Об этом пишет The Economist.

По оценке журнала, прежний баланс, основанный на угрозе взаимного уничтожения, становится менее устойчивым.

Не раз во время холодной войны общий страх перед ядерным уничтожением заставлял американских и советских лидеров остановиться и поискать лучшие способы управления арсеналами, мощь которых бросала вызов приличиям и здравому смыслу говорится в публикации

Журналисты издания обратили внимание на модернизацию и наращивание ядерных арсеналов США и Китая, а также ограниченный характер переговоров по контролю над вооружениями.

По мнению The Economist, ослабление прежней модели сдерживания связано с тем, что лидеры ядерных держав все чаще исходят из собственных политических и стратегических интересов, а общий страх глобального ядерного конфликта играет меньшую роль.

Ранее американский телеканал NBC News сообщал, что Пентагон готовит обновленную ядерную стратегию. Отмечалось, что в документе пересмотрят подходы к применению ядерного оружия, которые были неизменными десятки лет.