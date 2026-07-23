Эксперт раскрыл, зачем США ядерная сделка с Саудовской Аравией Эксперт Садыгзаде объяснил, зачем США ядерная сделка с Саудовской Аравией

Москва23 июл Вести.Соединенные Штаты Америки меняют прежний подход по предотвращению распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке и идут на уступки Саудовской Аравии из-за риска потерять контроль над странами региона. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Он обратил внимание на то, что Саудовская Аравия заинтересована в развитии отношений с Россией и Китаем, страна проявляет большой интерес и к таким структурам, как БРИКС и ШОС.

Это, конечно, все заметно раздражает Вашингтон, потому что Вашингтон понимает, что [будет], если Эр-Рияд уйдет из-под контроля - это флагманская страна не только в арабском мире и на Ближнем Востоке… Эти трансформации, на самом деле, больше политические. Почему Вашингтон идет на определенные уступки? Потому что Вашингтон понимает, что иначе Эр-Рияд пойдет к другим странам отметил Садыгзаде

По словам политолога, многие государства на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта начали осознавать необходимость наличия ядерного оружия.

Многие начали понимать, что единственным, наверное, действительно мощным гарантом безопасности может быть наличие ядерного оружия пояснил он

23 июля США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. По словам президента США Дональда Трампа, сделка не будет предусматривать обогащение ядерных материалов.