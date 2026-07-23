Трамп: сделка США и Саудовской Аравии не предусматривает обогащение

Трамп: ядерная сделка между США и Саудовской Аравией не предполагает обогащения Трамп: сделка США и Саудовской Аравии не предусматривает обогащение

Москва23 июл Вести.Соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравии по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов, заявил президент США Дональд Трамп.

Гражданская ядерная сделка (обогащения [ядерных] материалов не будет), заключаемая между министерством энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравией, касается только невоенного использования написал он в соцсети Truth Social

Накануне министр энергетики США Крис Райт и его коллега из Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман ас-Сауд подписали договор о сотрудничестве в сфере мирного использования атома. После подписания соглашение направляется на рассмотрение в Конгресс США.

Принятие данного соглашение может столкнуться с препятствиями со стороны американских законодателей. По мнению Assosiated Press, конгрессмены опасаются, что помощь Эр-Рияду откроет новые витки ядерного распространения и конкуренции.