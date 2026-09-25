Путин указал на роль культуры в преодолении противоречий между странами Путин назвал культуру способом сохранять диалог вопреки противоречиям

Москва25 сен Вести.Культура способна поддерживать коммуникацию между людьми даже в условиях политических и экономических противоречий. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что единство народов в России должно основываться на сохранении и развитии самобытности каждого народа и этноса. Культуре же в этом процессе принадлежит ключевая роль.

Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений сказал Путин

По его словам, устойчивость культурного взаимодействия к внешним обстоятельствам во многом обеспечивается качествами, которыми обладают деятели культуры.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что культура в современном мире стала разменной монетой. По его словам, наблюдается тенденция отмены любой культуры в политических целях.