Москва25 сенВести.Во всем мире наблюдается тенденция отмены любой культуры. То же самое касается и русской культуры. Об этом генеральный директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский заявил в комментарии для ИС "Вести".
Никакой отмены российской культуры нету. Есть культура отмены, которая [распространяется], в частности, на культуру вообще. Культура становится такой разменной монетой. Ее, в общем, не особенно ценят, ее легко отменять. В первую очередь отменяют культуру во всех политических вещах: российскую, нероссийскую – это, так сказать, разницы нетобъяснил он
Ранее Пиотровский высказал мнение, что превращение культуры в орудие политики является недопустимым.