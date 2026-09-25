Москва25 сен Вести.Во всем мире наблюдается тенденция отмены любой культуры. То же самое касается и русской культуры. Об этом генеральный директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский заявил в комментарии для ИС "Вести".

Никакой отмены российской культуры нету. Есть культура отмены, которая [распространяется], в частности, на культуру вообще. Культура становится такой разменной монетой. Ее, в общем, не особенно ценят, ее легко отменять. В первую очередь отменяют культуру во всех политических вещах: российскую, нероссийскую – это, так сказать, разницы нет