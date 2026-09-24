Москва24 сенВести.Превращение культуры в орудие политики является недопустимым. Такое мнение высказал ИС "Вести" генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Культуру пытаются превратить в орудие … Мосты культуры ... должны взрываться последними, их взрывают первыми. Устраивать травлю археологов, которые спасают памятники, независимо от того, на какой территории эти памятники находятся – это нынешняя современная манера … антикультурного настроения политической элиты и всего мира. Мы должны защищать права культуры … у культуры действительно есть свои права, это надо понимать, это законодательными методами можно, конечно, обеспечить. Но надо понимать … что есть вещи, которые трогать нельзя, есть вещи, которые взрывать нельзя, есть вещи, которые бомбить нельзя. Иногда это понимают, иногда это не понимаютсказал он
Ранее Михаил Пиотровский заявил, что вопросы реставрации религиозных объектов необходимо решать мирно.