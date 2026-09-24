Москва24 сен Вести.Превращение культуры в орудие политики является недопустимым. Такое мнение высказал ИС "Вести" генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Культуру пытаются превратить в орудие … Мосты культуры ... должны взрываться последними, их взрывают первыми. Устраивать травлю археологов, которые спасают памятники, независимо от того, на какой территории эти памятники находятся – это нынешняя современная манера … антикультурного настроения политической элиты и всего мира. Мы должны защищать права культуры … у культуры действительно есть свои права, это надо понимать, это законодательными методами можно, конечно, обеспечить. Но надо понимать … что есть вещи, которые трогать нельзя, есть вещи, которые взрывать нельзя, есть вещи, которые бомбить нельзя. Иногда это понимают, иногда это не понимают