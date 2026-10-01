Замглавы МИД Ирана: стало очевидно, что США не обладают бесконечной властью Замглавы МИД Ирана: у США нет бесконечной власти

Москва1 окт Вести.США не обладают бесконечной властью, заявил в интервью ИС "Вести" заместитель министра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде.

По его словам, США превратили даже доллар в оружие против всех нас.

Они превратили экономику в оружие против нас. Они использовали любую возможность, чтобы создать оружие против свободного мира, против Китая, против России, против Ирана. Но теперь стало ясно, что эта страна не обладает бесконечной властью. Эта последняя война с Ираном и ее неоднократные неудачи показали, что она сталкивается со многими ограничениями, и это означает, что мы должны не допустить, чтобы логика запугивания стала доминировать в мире сказал дипломат

США и Иран находятся в состоянии длительного противостояния. Вашингтон на протяжении десятилетий вводит против Тегерана санкции, в том числе в отношении нефтяного сектора, банков и внешней торговли. Иранские власти регулярно выступают против американской политики давления и использования доллара и финансовых инструментов в качестве рычага воздействия.