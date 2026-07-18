Москва18 июл Вести.В США не понимают, что Иран построил структуру, способную противостоять любым контрреволюциям. Об этом ИС "Вести" рассказал исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

По мнению эксперта, похороны аятоллы Али Хаменеи стали наглядным доказательством того, что иранский народ по-прежнему лоялен своему руководству. В Вашингтоне же предпочитают видеть лишь фасад, не вникая в суть происходящего. Там привыкли мерить Иран лекалами, применимыми к режимам Саддама Хусейна в Ираке или Муаммара Каддафи в Ливии, игнорируя фундаментальные различия в структуре государственного управления и уровне общественной поддержки.

В США понимание иранского общества всегда было очень поверхностным. Многих, например, удивляет, что собрались такие огромные толпы на похороны Аятоллы. В Америке принято воспринимать Исламскую Республику точно так же, как те режимы, хотя различий масса. Взять хотя бы то, что там власть была полностью сосредоточена в руках вождя. Саддам и Каддафи выстраивали государства, которые, по сути, не могли пережить своих создателей. Система была спроектирована так, чтобы рухнуть сразу после их ухода. Иранцы же выстроили, создали структуру, способную противостоять любым контрреволюциям. В Вашингтоне это совершенно не понимают и не хотят понять. Думаю, люди вышли проститься с духовным лидером еще и потому, что это был протест против США, против попыток иностранного государства подчинить себе Иран, превратить его во вторую Венесуэлу заявил Парси

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп заблуждается в том, что боевые действия против Ирана говорят о "величии" Вашингтона. Они наоборот преуменьшают значимость Вашингтона.