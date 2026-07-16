Пушков пояснил, как конфликт на Ближнем Востоке отражается на США Пушков: неудачная война США против Ирана подрывает "величие" Вашингтона

Москва16 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заблуждается в том, что боевые действия против Ирана говорят о "величии" Вашингтона. Они наоборот преуменьшают значимость Вашингтона. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он прокомментировал одно из последних заявлений американского лидера. Трамп считает, что США доказывают свое величие, нанося удары по Ирану.

Трамп утешает себя тем, что у США якобы "сейчас вновь есть величие"... Странная логика. Напротив, эта война, по всеобщему мнению, представляет собой удар по величию США… неудачная война против Ирана не помогает "величию" США – она его подрывает на глазах у всего мира считает Пушков

Ранее сообщалось, что Трамп раздумывает над тем, чтобы расширить географию ударов по Ирану, а также взять под контроль один из островов в районе Ормузского пролива.