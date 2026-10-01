Иран рассчитывает получить гарантии прекращения войны от США Замглавы МИД Ирана: мы требуем объективных гарантий от США

Москва1 окт Вести.Иран хочет попытаться положить конец кризису дипломатическим путем и рассчитывает получить гарантии от США по поводу прекращения войны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саиб Хатибзаде.

На данный момент официальный Тегеран представил США план урегулирования.

Речь о семидневном плане урегулирования. Мы представили этот план американской стороне через Катар. Мяч - на американской стороне. У нас есть много причин не доверять Соединенным Штатам и нынешней администрации. Поэтому мы требуем объективных гарантий прекращения этой войны на всех фронтах, освобождения заблокированного имущества, снятия блокады и многого другого заявил он

Дипломат отметил, что в случае соблюдения США всех договоренностей судоходство через Ормузский пролив будет возобновлено.

Согласно инициативе, выдвинутой Исламской Республикой Иран, если американская сторона выполнит все свои обязательства, то в рамках соглашения мы готовы открыть Ормузский пролив и начать переговоры добавил он

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако с тех пор боевые действия периодически продолжаются.