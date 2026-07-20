Иран изучает предложения о прекращении огня после ударов в июле

МИД Ирана подтвердил получение предложений по деэскалации конфликта с США Иран изучает предложения о прекращении огня после ударов в июле

Москва20 июл Вести.Иран получил от международных посредников пакет предложений по прекращению огня и деэскалации конфликта с США после обоюдных военных ударов в июле. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, передаёт РИА Новости.

Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности подтвердил дипломат, отказавшись раскрывать детали переданных документов

Багаи добавил, что посредники предпринимают активные усилия для снижения градуса напряжённости между Вашингтоном и Тегераном. Ситуация в регионе резко обострилась в июле текущего года после серии атак американских вооружённых сил на иранские объекты и ответных мер со стороны исламской республики.