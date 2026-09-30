Al Arabiya: США и Иран перешли к обсуждению гарантий

СМИ: США и Иран перешли к обсуждению гарантий Al Arabiya: США и Иран перешли к обсуждению гарантий

Москва30 сен Вести.США и Иран во время непрямых переговоров начали обсуждать гарантии в рамках плана по урегулированию конфликта. Информацию об этом распространил телеканал Al Arabiya, сославшись на источник.

Непрямые переговоры между США и Ираном перешли на этап обсуждения механизма реализации плана и предоставления гарантий заявил информатор телеканала

По его данным, глава иранского МИД уже получил от посредников ответ США.

Кроме того, телеканал привел информацию о том, что предложенный Тегераном семидневный план нуждается в "существенных корректировках", до этого нельзя говорить о прогрессе.

По информации журналистов, на данный момент главные вопросы – порядок выполнения договоренностей, в том числе то, какая из стран должна начать действовать первой.

25 сентября издание The New York Times сообщило, что Иран предложил США новый семидневный план прекращения боевых действий. Спустя несколько дней старший сотрудник Института Востоковедения РАН Руслан Курбанов выразил мнение в комментарии ИС" Вести", что США ударят по Ирану после выборов.

В феврале США и Израиль начали военную операцию против Ирана, обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась.