Al Hadath: США и Иран могут договориться о взаимном отказе от агрессии Al Hadath: новое соглашение Ирана и США включает отказ от враждебных действий

Москва20 июл Вести.Телеканал Al Hadath со ссылкой на информированные источники сообщил о новых инициативах по снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Согласно имеющейся информации, в основу возможного соглашения может лечь принцип взаимного отказа от агрессивных шагов.

Как уточняется, "новое предложение по соглашению между США и Ираном включает прекращение агрессивных, враждебных действий". При этом источники указывают, что в пакет новых договоренностей, помимо прочего, войдет "выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании", который стороны подписали ранее.

Ранее в понедельник Иран ударил по самолетам ВВС США в аэропорту Акабы на юге Иордании. Также США спешно перебрасывают на Ближний Восток "малозаметные" истребители.