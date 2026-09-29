Reuters: США и Иран обсудили с посредниками варианты завершения конфликта

СМИ: США и Иран по отдельности обсудили с посредниками пути завершения конфликта Reuters: США и Иран обсудили с посредниками варианты завершения конфликта

Москва29 сен Вести.Представители Соединенных Штатов и Ирана по отдельности провели переговоры со странами-посредниками, в ходе которых обсудили варианты завершения ближневосточного конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters.

Последующие переговоры, как отмечается, будут сосредоточены на внесении правок в семидневный план, который Тегеран представил Вашингтону.

Официальные лица США и Ирана в понедельник провели отдельные переговоры с посредниками в рамках возобновления усилий по прекращению семимесячной войны говорится в материале

Накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты очень скоро одержат победу в войне с Ираном.

Глава Белого дома также опроверг сведения Axios о том, что предлагал Исламской Республике ослабление санкций и разблокировку замороженных активов в случае, если Тегеран выполнит конкретные шаги по ядерной программе.