Трамп опроверг информацию СМИ о том, что предлагал Ирану разблокировку активов Трамп сообщил, что не предлагал Ирану ослабление санкций

Москва29 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп опроверг сведения Axios о том, что предлагал Ирану ослабление санкций и разблокировку замороженных активов в случае, если Исламская Республика выполнит конкретные шаги по ядерной программе.

По его словам, статья портала является ложью и должна быть немедленно удалена.

Axios только что опубликовал статью о том, что "Трамп" предложил Ирану ослабление санкций и размораживание активов. Это не соответствует действительности. Я им ничего не предлагал! написал Трамп в соцсети Truth Social

Накануне глава Белого дома также заявил, что Штаты очень скоро одержат победу в войне с Ираном.

Между тем телеканал Al Hadath передал, что Тегеран якобы согласился приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций со стороны Вашингтона.