Москва29 сенВести.Американский лидер Дональд Трамп опроверг сведения Axios о том, что предлагал Ирану ослабление санкций и разблокировку замороженных активов в случае, если Исламская Республика выполнит конкретные шаги по ядерной программе.
По его словам, статья портала является ложью и должна быть немедленно удалена.
Axios только что опубликовал статью о том, что "Трамп" предложил Ирану ослабление санкций и размораживание активов. Это не соответствует действительности. Я им ничего не предлагал!написал Трамп в соцсети Truth Social
Накануне глава Белого дома также заявил, что Штаты очень скоро одержат победу в войне с Ираном.
Между тем телеканал Al Hadath передал, что Тегеран якобы согласился приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций со стороны Вашингтона.