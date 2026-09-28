Телеканал Al Hadath сообщил о возможной сделке США и Ирана по ядерной программе

СМИ: Иран согласился приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций Телеканал Al Hadath сообщил о возможной сделке США и Ирана по ядерной программе

Москва28 сен Вести.Тегеран якобы согласился приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций со стороны Вашингтона.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Пакистане, которые утверждают, что соглашению способствовали посредники в ирано-американских переговорах. Официальные представители Ирана эту информацию пока не подтвердили.

Ранее журналист Барак Равид писал, что Дональд Трамп готов рассмотреть ослабление санкций и разблокировку иранских активов в обмен на выполнение требований США по ядерной программе Ирана.