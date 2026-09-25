Москва25 сенВести.Иран, в случае достижения договоренностей с США, может отказаться от высокообогащенного урана, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью американскому телеканалу Fox News.
Журналист телеканала спросил политика, готов ли Иран отказаться от обогащенного до уровня в 60% урана, в случае заключения сделки с Вашингтоном.
Да. В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуетсяответил Пезешкиан
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты могут начать поставки ядерного топлива Ирану, если вопрос с ядерной программой будет решен.