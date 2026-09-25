Москва25 сенВести.Иран, в случае достижения договоренностей с США, может отказаться от высокообогащенного урана, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью американскому телеканалу Fox News.

Журналист телеканала спросил политика, готов ли Иран отказаться от обогащенного до уровня в 60% урана, в случае заключения сделки с Вашингтоном.

Да. В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется

ответил Пезешкиан

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты могут начать поставки ядерного топлива Ирану, если вопрос с ядерной программой будет решен.