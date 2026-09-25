Пезешкиан: Иран может отказаться от высокообогащенного урана при сделке с США

Президент Ирана назвал условие для потенциального отказа от обогащенного урана Пезешкиан: Иран может отказаться от высокообогащенного урана при сделке с США

Москва25 сен Вести.Иран, в случае достижения договоренностей с США, может отказаться от высокообогащенного урана, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в интервью американскому телеканалу Fox News.

Журналист телеканала спросил политика, готов ли Иран отказаться от обогащенного до уровня в 60% урана, в случае заключения сделки с Вашингтоном.

Да. В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется ответил Пезешкиан

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты могут начать поставки ядерного топлива Ирану, если вопрос с ядерной программой будет решен.