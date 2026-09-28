Трамп: США одержат победу над Ираном, и цены на нефть упадут Трамп: США выиграют войну с Ираном, и цены на нефть снизятся

Москва28 сен Вести.США одержат победу в войне с Ираном, что приведет к резкому снижению мировых цен на нефть, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Мы очень скоро выиграем эту войну. Как только мы ее выиграем, цены на нефть упадут, значительно упадут, до уровня, который существовал до войны. С военной точки зрения мы уже победили. Но это не значит, что мы остановились на достигнутом. Однако мы, безусловно, одерживаем грандиозную победу отметил Трамп

США и Израиль начали 28 февраля 2026 года войну с Ираном. В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, ввели блокаду иранских морских портов и новые санкции против Тегерана.