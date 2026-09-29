Москва29 сен Вести.США готовятся к новому столкновению с Ираном. Об этом ИС "Вести" заявил старший сотрудник Института Востоковедения РАН Руслан Курбанов.

Очевидно, что Соединенные Штаты готовятся к новому раунду противостояния с Ираном. Скорей всего, новое столкновение произойдет после промежуточных выборов в США. Сегодня Трампу нужно любыми способами залить возмущение жителей США и убедить их какими угодно методами. Охмурить избирателя и убедить его в том, что Ормузский пролив открыт, что мы Иран победили. Сейчас под причитание Трампа Соединенные Штаты наращивают вновь контингент вокруг Ирана и в странах залива. Иран это все прекрасно видит. Он понимает, что новый раунд не за горами, потому что Трамп не готов смириться с таким унизительным поражением, не готов смириться с тем, что Иран держит за глотку всю мировую экономику, в том числе экономическую ситуацию в США объяснил эксперт

При этом, отметил эксперт, Иран тоже идет на меры по подготовке к неизбежному столкновению.

В Иране уже увеличены военные бюджеты. В Иране идет перевооружение. В Иране производятся новые образцы вооружения в подземных заводах ...в еще больших количествах, чем это было до войны. И сейчас подготовка Ирана, понятно, идет не только на военно-конструкторском, производственном плане, но идет она и на дипломатическом и, в том числе в информационном плане сказал Курбанов

Между тем, ранее в Кремле заявили, что Россия не хотела бы, чтобы Иран выходил из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).