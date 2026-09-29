Песков: Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО

В Кремле заявили, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО Песков: Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО

Москва29 сен Вести.Россия не хотела бы, чтобы Иран выходил из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Так он прокомментировал заявление Тегерана о намерении выйти из ДНЯО. По его словам, оно нуждается в дополнительных разъяснениях.

Мы не хотели бы, чтобы Иран выходил из ДНЯО сказал представитель Кремля

Песков также отметил, что этот договор является краеугольным камнем режима нераспространения. Поэтому в России надеются, что Иран "останется важным и ответственным участником этого договора".

Учитывая, что наши друзья, партнеры всегда на различных уровнях подтверждают, что в Иране не ведется никаких работ по созданию атомного оружия, что в Иране нет никаких планов по созданию атомного оружия подчеркнул он

Песков добавил, что Иран также остается привержен своим обязательствам по режиму нераспространения ядерного оружия и в то же время продолжает следовать своим устремлениям по развитию мирного атома, который является очень важной отраслью экономики.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что выход Исламской Республики из Договора о нераспространении ядерного оружия зависит от действий Вашингтона.