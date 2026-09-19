Секретарь Совбеза Ирана: Тегеран пока не принял решение о выходе из ДНЯО

В Иране заявили, что не выходили из договора о нераспространении ядерного оружия Секретарь Совбеза Ирана: Тегеран пока не принял решение о выходе из ДНЯО

Москва19 сен Вести.Иран пока не вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), решение зависит от действий Вашингтона, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

В июне Иран в меморандуме о взаимопонимании с США подтверждал свою приверженность ДНЯО и обязался не создавать ядерное оружие, но позднее договоренность с Вашингтоном оказалась сорвана.

Тегеран еще не принял решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, и этот вопрос зависит от действий Вашингтона сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на слова Резаи

По словам секретаря Совбеза Ирана, Тегеран пока не изменил ядерную доктрину.

Он отметил, что через катарского посредника Вашингтону переданы условия прекращения войны, сейчас в Иране ждут ответа президента США Дональда Трампа.

Подтверждение Ираном своей приверженности обязательствам по ДНЯО является лучшим ответом на обвинения в адрес Тегерана, говорили ранее в Министерстве иностранных дел России.