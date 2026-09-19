Москва19 сенВести.Иранские власти передали США условия для прекращения войны и ожидают ответа главы Белого дома Дональда Трампа, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Он отметил, что условия были переданы через катарских посредников.
О передаче американской стороне иранских условий для прекращения войны Резаи сообщил в интервью Al Jazeera.
Мы находимся на связи с катарским посредником, который передал наши условия Вашингтону с целью прекращения войны, и ждем ответа на них от президента Трампасказал Резаи
В условия Ирана, по его словам, входят прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов, а также снятие морской блокады.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову рассказал, что США не знают, как завершить конфликт с Ираном и не потерять лицо. Ситуация может привести к утрате Вашингтоном союзников на Ближнем Востоке.