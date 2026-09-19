Резаи заявил, что Иран через Катар передал США условия для прекращения войны

В Иране сообщили, что передали США через Катар условия для прекращения войны Резаи заявил, что Иран через Катар передал США условия для прекращения войны

Москва19 сен Вести.Иранские власти передали США условия для прекращения войны и ожидают ответа главы Белого дома Дональда Трампа, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Он отметил, что условия были переданы через катарских посредников.

О передаче американской стороне иранских условий для прекращения войны Резаи сообщил в интервью Al Jazeera.

Мы находимся на связи с катарским посредником, который передал наши условия Вашингтону с целью прекращения войны, и ждем ответа на них от президента Трампа сказал Резаи

В условия Ирана, по его словам, входят прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов, а также снятие морской блокады.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову рассказал, что США не знают, как завершить конфликт с Ираном и не потерять лицо. Ситуация может привести к утрате Вашингтоном союзников на Ближнем Востоке.