ВС Ирана заявили, что владеют данными о подготовке новой атаки США

Иранские военные получили сведения о готовящейся атаке США ВС Ирана заявили, что владеют данными о подготовке новой атаки США

Москва20 сен Вести.Военные Ирана получили данные о подготовке США к возобновлению ударов по Исламской Республике, сообщает центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских Вооруженных сил.

Согласно его информации, Вашингтон, "стремясь прикрыть свои поражения и добиться мнимых успехов в войне, вновь решил, получив зеленый свет от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана".

Ни одно из государств, планирующих поддержать агрессию США, не сможет более "рассчитывать на сдержанность или благородство со стороны Вооруженных сил Исламской Республики Иран", подчеркнули военные.

В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести новые удары по Ирану в любое время.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи выступил с утверждением, что Тегеран передал Вашингтону через катарских посредников семь условий для начала переговоров. Среди них – остановка боевых действий на всех фронтах, разблокировка замороженных иранских активов, а также снятие блокады портов Исламской Республики.