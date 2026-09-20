Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке в случае агрессии Штатов

Москва20 сен Вести.Иран нанесет удары по всем базам и объектам, которые представляют интересы США на Ближнем Востоке, если Штаты решат снова напасть на Исламскую Республику. С таким предупреждением выступил центральный штаб "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Ирана.

Заявление центрального штаба приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Мы предупреждаем: если США совершат ошибку против исламского Ирана, все базы и интересы этой страны в регионе без каких-либо ограничений и сомнений станут целями для непрерывных, чувствительных и болезненных ударов следует из заявления

Также иранская сторона предупредила и страны Ближнего Востока. Как следует из заявления центрального штаба, если государства региона присоединятся к агрессии США, то не смогут рассчитывать на сдержанность ВС Ирана по отношению к ним.

Ранее в Иране сообщили о получении данных о подготовке США к возобновлению ударов по Исламской Республике. Согласно информации центрального штаба "Хатам аль-Анбия", Вашингтон, "стремясь прикрыть свои поражения и добиться мнимых успехов в войне, вновь решил, получив зеленый свет от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана".