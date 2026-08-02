В США удивились готовности Ирана к обострению конфликта Axios: США удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта

Москва2 авг Вести.США удивлены готовностью Ирана к эскалации конфликта, сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

После удара по американской базе в Иордании Иран провел дополнительные атаки по американским силам в регионе, отмечает издание.

Американский чиновник заявил, что иранцы в последние дни вели себя очень агрессивно. Некоторые американские чиновники ошеломлены тем, насколько иранцы готовы к обострению конфликта пишет Axios

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США в Иордании.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести новые удары по Ирану после того, как КСИР обстрелял американские военные объекты в Иордании.