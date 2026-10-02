Журналист из Ирана рассказал об экономической ситуации на фоне войны с США Журналист Муаззин: Иран справляется с кризисом, несмотря на войну с США

Москва2 окт Вести.На фоне конфликта Ирана с США возникают экономические кризисы, но страны-союзники поддерживают и помогают Тегерану в решении экономических вопросов. Об этом ИС "Вести" рассказал иранский журналист Хаял Муаззин.

Он также обратил внимание на то, что страна за четыре десятилетия научилась справляться с санкциями, а народ относится с терпением к внутренней ситуации в государстве.

Война, конечно, повлияла… Как в любой стране, там всегда бывают экономические проблемы. Мы благодарим наших союзников - Россию, Китай – в каких-то экономических возможностях, [решении] экономических вопросов [нас] поддерживают. Несмотря на эти кризисы, настроение народа таково, что безопасность нашей страны важнее. Потому что мы больше 40 лет живем под санкциями, и мы смогли справиться с некоторым экономическим давлением заявил Муаззин

По словам журналиста, народ каждый вечер проводит в стране акции поддержки Исламской Республики и армии.

Ранее журналист сообщил, что в Иране готовятся к окончательной войне с Соединенными Штатами. По его словам, в стране понимают, что решить конфликт дипломатическим путем становится трудно.