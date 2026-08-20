КСИР: Иран применит более мощное оружие при возобновлении боевых действий с США

Иран подготовил более мощное оружие на случай возобновления боевых действий КСИР: Иран применит более мощное оружие при возобновлении боевых действий с США

Москва20 авг Вести.Иран начал производить более точное и разрушительное оружие и применит его в случае возобновления боевых действий с США, заявил иранскому агентству Defa Press официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

Как отметил представитель КСИР, Иран ​​добивается прогресса в вооружении и производит сейчас более точное, разрушительное и более технологически совершенное оружие, чем раньше.

Если начнётся новая война, наше оружие, безусловно, будет отличаться от прежнего, эта разница может проявляться в типе боеголовок, точности попадания, дальности ракет или в любом другом показателе сказал генерал Мохеби

Он добавил, что разрушительная мощь боеголовок, используемых в иранских ракетах, намного превосходит то, что применялось в предыдущих войнах.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Иран начал готовиться к новому этапу противостояния с США, так как считает нынешние инициативы США и Израиля желанием выиграть время, чтобы подготовиться к новым боевым действиям.