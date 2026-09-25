Москва25 сенВести.Иран готов следовать достигнутым ранее рамочным договоренностям с США на основе соблюдения ими принципов международного права. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
По его словам, Тегеран выдвигает требования исключительно в пределах общепризнанных на мировом уровне правовых норм.
Обсуждается то, что находится в рамках международного права, то, что будет нашим, согласно международному праву. Мы никогда не стремились к чему-либо большему и стремимся к договоренностям на этих основаниях, если противоположная сторона согласится на этосказал Пезешкиан, комментируя ход переговоров об урегулировании конфликта
22 сентября президент США Дональд Трамп в выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в ситуации с Ираном выбирает между заключением сделки с Тегераном и "уничтожением" Исламской Республики.