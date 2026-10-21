Пезешкиан озвучил США условия для возобновления переговоров с Ираном Пезешкиан: США должны снять санкции и прекратить угрозы ради переговоров с ИРИ

Москва21 окт Вести.США должны снять санкции и прекратить угрозы в адрес Исламской Республики Иран (ИРИ), если Вашингтон хочет вести переговоры с Тегераном.

Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром, его слова передает агентство РИА Новости.

Мы до сих пор готовы к диалогу, но американцы должны сначала прекратить свои угрозы и снять санкции с Ирана, и только тогда мы сможем начать диалог​​​. Если США действительно стремятся к переговорам и достижению соглашения, то их текущее поведение нелогично и полностью противоречит их же заявлениям заявил глава государства

По его словам, сейчас народ Ирана не доверяет Соединенным Штатам и ожидает с их стороны возобновления боевых действий в любой момент. Кроме того, если Вашингтон хочет вести переговоры с Тегераном, он должен "доказать" свою искренность.

При этом глава США Дональд Трамп считает, что в настоящий момент у Соединенных Штатов "все идет хорошо" с Ираном. Американский лидер добавил, что Вашингтону предстоит принять окончательное решение о том, каким образом закончить конфликт с Исламской Республикой: "по-хорошему или по-плохому". При этом президент США не уточнил, в чем заключается каждый из сценариев.

Ранее Трамп заявил, что у США есть возможность завершить конфликт с Ираном в короткие сроки. Американский лидер добавил, что у Тегерана нет шансов получить ядерное оружие.