Резаи: США пора прекратить распространять ложь о мнимых переговорах с Ираном

Резаи: США стоит прекратить распространять ложные сообщения о переговорах Резаи: США пора прекратить распространять ложь о мнимых переговорах с Ираном

Москва10 ноя Вести.США стоит прекратить распространять ложные сообщения о мнимых переговорах с Ираном и согласиться на семь условий Тегерана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в своем Telegram-канале.

Война против Ирана уже разрушила США, однако Вашингтон все еще мечется словно отчаявшийся игрок, отметил Резаи.

Сбросьте карты. Прекратите создавать ложные новости о мнимых переговорах. Перестаньте отрицать новый порядок в Западной Азии. Пора подчиниться семи условиям, которые Иран неоднократно выдвигал подчеркнул Резаи

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США отмечает положительную динамику в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.

По мнению главы Белого дома, переговоры между США и Ираном с высокой вероятностью могли бы привести к урегулированию конфликта. Иран "очень вежливо разговаривает" с США, заявил Трамп.