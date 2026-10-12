Тегеран ждет от США ответ на выдвинутые условия для переговоров

Иран не получил от США полного ответа на выдвинутые условия для переговоров Тегеран ждет от США ответ на выдвинутые условия для переговоров

Москва12 окт Вести.Иран считает, что Соединенные Штаты предоставили неполный ответ на выдвинутые условия для начала переговоров.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи в интервью телеканалу Press TV.

Сейчас американцы дали ответ. В своем ответе они приняли некоторые из наших условий, однако по некоторым вопросам остаются неясности сказал он

Резаи отметил, что эти неясности должны быть устранены, только потом можно будет подумать о начале следующих этапов.

Секретарь также напомнил, что Исламская Республика изменила подход к дипломатическим контактам с США и не намерена возвращаться к прежней модели переговоров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает иранские власти "сумасшедшими" и подчеркнул, что "давно и открыто" говорит иранским властям о своем отношении к ним.