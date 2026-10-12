Москва12 октВести.Иран считает, что Соединенные Штаты предоставили неполный ответ на выдвинутые условия для начала переговоров.
Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи в интервью телеканалу Press TV.
Сейчас американцы дали ответ. В своем ответе они приняли некоторые из наших условий, однако по некоторым вопросам остаются неясностисказал он
Резаи отметил, что эти неясности должны быть устранены, только потом можно будет подумать о начале следующих этапов.
Секретарь также напомнил, что Исламская Республика изменила подход к дипломатическим контактам с США и не намерена возвращаться к прежней модели переговоров.
Ранее Дональд Трамп заявил, что считает иранские власти "сумасшедшими" и подчеркнул, что "давно и открыто" говорит иранским властям о своем отношении к ним.