В Иране озвучили условие, при котором дадут шанс переговорам с США Аракчи: Иран даст диалогу еще один шанс, если увидит добросовестность США

Москва21 окт Вести.Иран даст переговорам с Соединенными Штатами еще один шанс, если увидит искреннее стремление США восстановить доверие и достичь справедливого решения конфликта. Об этом написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в статье для газеты Financial Times.

Он подчеркнул, что выход из конфликта существует, однако найти его удастся лишь после того, как Вашингтон признает, что военных вариантов решения проблемы не осталось.

Иран готов дать дипломатии еще один шанс, если мы увидим веские доказательства искреннего стремления США добиться справедливого и достойного решения, которое навсегда положит конец этому конфликту. Вступая в эту войну, президент Трамп исходил из ошибочных представлений об Иране. Повторение этой ошибки теперь приведет лишь к неизмеримо более болезненным последствиям написал Аракчи

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для переговоров с Ираном США должны снять санкции с Исламской Республики и перестать ей угрожать. Он подчеркнул, что на текущий момент иранский народ не доверяет Соединенным Штатам и ожидает от них возобновления боевых действий в любое время.