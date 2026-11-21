Аракчи: мы откроем судоходство, но США должны подтвердить готовность к сделке

Аракчи заявил,что Иран готов к переговорам, но требует от США четкого сигнала Аракчи: мы откроем судоходство, но США должны подтвердить готовность к сделке

Москва21 ноя Вести.Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами по открытию Ормузского пролива и может сделать судоходство свободным в очень короткие сроки, но Исламской Республике нужно быть уверенными, что Вашингтон точно готов к сделке.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью иранскому изданию Iran.

Если они выполнят два этих условия, мы готовы с американской стороной обсудить этот проект и то, как его реализовать. Наше требование прозрачно: выдвинутые нами семь условий должны быть выполнены отметил министр

Он подчеркнул, что Исламская Республика готова открыть водный маршрут на второй день, если Штаты выполнят все требования. Они касаются отмены последних ограничительных мер против Тегерана.

Например, если они захотят изменить сроки (реализации условий Ирана – прим. ред.) с двух дней до одного дня или даже двух часов, для нас это не вопрос отметил глава внешнеполитического ведомства

Ранее в иранском МИД пригрозили США "настоящим адом", если война не прекратится.