Москва26 сен Вести.Тегеран при посредничестве представителей Катара направил Вашингтону рассчитанный на неделю план возобновления навигации через Ормузский пролив. Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Иран передал Соединенным Штатам через Катар четкий семидневный план, если необходимые условия будут выполнены, пролив будет вновь открыт и нормальное судоходство возобновится за семь дней. Выбор за Соединенными Штатами цитирует Аракчи телеканал Al Jazeera

Тегеран по-прежнему привержен обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, однако, как отметил глава МИД Ирана, продолжение боевых действий, угрозы, блокада либо меры экономического принуждения не способны гарантировать эту безопасность.

Отсчет заявленного иранской стороной недельного срока начнется с момента, когда Вашингтон одобрит инициативу Тегерана, а к седьмому дню Исламская Республика будет готова приступить к переговорам с американской стороной для выработки финального соглашения.

Аракчи подчеркнул, что "действия, которые надо предпринять США, не новы, они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании".

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что если Соединенные Штаты желают возобновления судоходства в Ормузском проливе, то им следует согласиться с его новым юридическим статусом, который Исламская Республика определит во взаимодействии с Оманом.