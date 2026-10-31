Аракчи: Иран готов открыть Ормузский пролив на своих условиях за два дня

Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив на своих условиях Аракчи: Иран готов открыть Ормузский пролив на своих условиях за два дня

Москва31 окт Вести.Иран готов пойти на открытие Ормузского пролива за два дня, однако для этого должны быть соблюдены условия Тегерана. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

По его словам, которые приводит катарский телеканал Al Jazeera, открытие пролива на иранских условиях подготовит почву для возобновления переговоров с Вашингтоном по нерешенным вопросам.

В настоящее время мы достигли согласия по предложению, которое сокращает срок реализации до двух дней сказал Аббас Арагчи

Министр уточнил, что среди условий - признание нового судоходного маршрута в Ормузском проливе, который иранская сторона определила совместно с Оманом, и закрытие остальных маршрутов.

28 октября военные США рекомендовали судам держаться на расстоянии от Ормузского пролива и не пользоваться им без лишней необходимости из-за напряженной геополитической ситуации.

А сегодня Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выступил с заявлением, в котором приказал вооруженным силам быть готовыми к ответу на любые нападения. Позже иранские военные объявили о мерах по повышению своей боеготовности.