Аракчи: Тегеран откроет Ормуз за неделю, если США примут его предложения

МИД Ирана назвал условия открытия Ормузского пролива Аракчи: Тегеран откроет Ормуз за неделю, если США примут его предложения

Москва4 окт Вести.Процесс открытия Ормузского пролива займет максимум неделю, если США примут предложенный Тегераном план по урегулированию, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране.

И что наиболее важно из всего этого - это план, представленный Исламской Республикой Иран в этом году, относительно урегулирования существующих разногласий и продолжающегося конфликта между Ираном и США. Этот план известен как "семидневный план". Если он будет принят, Ормузский пролив снова будет открыт в течение семи дней сказал Аракчи

Другие подробности министр пообещал озвучить позднее.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение иранских властей об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы по прекращению огня, назвав такие условия недостаточными.

По данным иранских властей, в конце сентября Тегеран передал Вашингтону недельный план прекращения боевых действий, по которому Ормузский пролив должен открыться к концу седьмого дня, а США обязаны разморозить иранские активы на сумму $12 млрд, отменить нефтяные санкции и снять морскую блокаду страны.