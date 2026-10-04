Москва4 октВести.Процесс открытия Ормузского пролива займет максимум неделю, если США примут предложенный Тегераном план по урегулированию, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с главами иностранных дипмиссий в Тегеране.
И что наиболее важно из всего этого - это план, представленный Исламской Республикой Иран в этом году, относительно урегулирования существующих разногласий и продолжающегося конфликта между Ираном и США. Этот план известен как "семидневный план". Если он будет принят, Ормузский пролив снова будет открыт в течение семи днейсказал Аракчи
Другие подробности министр пообещал озвучить позднее.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отверг предложение иранских властей об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы по прекращению огня, назвав такие условия недостаточными.
По данным иранских властей, в конце сентября Тегеран передал Вашингтону недельный план прекращения боевых действий, по которому Ормузский пролив должен открыться к концу седьмого дня, а США обязаны разморозить иранские активы на сумму $12 млрд, отменить нефтяные санкции и снять морскую блокаду страны.