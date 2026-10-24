Москва24 октВести.Иран направил США предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии, что американцы снимут блокаду с портов Исламской Республики. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, Вашингтон уже получил предложение через пакистанских посредников. Также Тегеран сообщим им о готовности к переговорам с США.
Ранее в Белом доме заявили, что США и Израиль не планируют проводить операцию против Ирана до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.