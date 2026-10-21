США не намерены нападать на Иран до промежуточных выборов в Конгресс

Белый дом: США не нападут на Иран до промежуточных выборов в Конгресс США не намерены нападать на Иран до промежуточных выборов в Конгресс

Москва21 окт Вести.США и Израиль не планируют проведения совместных действий против Ирана до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли телеканалу Al Jazeera.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не собираются атаковать Иран до выборов, однако на Ближнем Востоке уже присутствуют две американские авианосные ударные группы, а глава Пентагона Пит Хегсет совершил необъявленный визит в Израиль, отмечает Al Jazeera.

Между тем США продолжают оказывать экономическое давление на Иран. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что поставки иранской нефти на мировой рынок полностью прекращены, и Тегеран столкнется в ближайшее время с тяжелыми экономическими трудностями.

США должны снять санкции и прекратить угрозы в адрес Иран, если Вашингтон хочет вести переговоры с Тегераном, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.