FT: Трамп заявил об отсутствии планов США о нанесении ударов по Ирану

СМИ: Трамп не планирует возобновлять удары по Ирану в ближайшее время FT: Трамп заявил об отсутствии планов США о нанесении ударов по Ирану

Москва4 ноя Вести.Соединенные Штаты в ближайшее время не планируют наносить удары по Ирану. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

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Американский лидер отметил, что доволен положением дел, однако подчеркнул, что Штаты в случае необходимости "полностью готовы" мобилизовать все свои силы.

Ранее Трамп сообщал, что в случае победы демократов на выборах в Конгресс может возобновить атаки на Иран. Он подчеркнул, что "не хочет убивать много людей", но в случае "необходимости" сделает это.