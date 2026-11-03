Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после выборов в Конгресс

Трамп допустил продолжение военной операции против Ирана Трамп не исключил новых боевых действий против Ирана после выборов в Конгресс

Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп не исключил, что санкционирует удары по Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября.

Посмотрим​​​. Не то чтобы я хотел убить много людей, но если нам придется, то нам придется сказал Трамп в эфире телеканала Fox News

Ранее лидер США заявлял, что Вашингтон не возобновит боевые действия против Тегерана сразу после выборов в Конгресс. Позднее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут ударить по горе Пикакс в Иране.

Между тем журналистка NewsNation Келли Мейер заявила, что американские военные атаковали радары и ракетные пусковые установки на иранском острове Кешм. По ее словам, так американцы отреагировали на запуск иранских ракет по объектам США.