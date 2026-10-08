Москва8 октВести.Американский лидер Дональд Трамп пока не принял окончательное решение, возобновят ли Соединенные Штаты удары по Ирану в ближайшие три-четыре недели. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
Американскому лидеру, как уточняется, доступны все варианты действий в ситуации с Исламской Республикой.
В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп не принял никаких окончательных решенийговорится в материале
Отмечается, что, если крупные боевые действия возобновятся, они будут включать массированные бомбардировки иранских энергетических, инфраструктурных и ядерных объектов.
Накануне журнал The Atlantic сообщил, что Белый дом дал Пентагону поручение проработать вариант ударов по Ирану до промежуточных выборов в США.
Сам Трамп заявил, что Штаты "очень скоро" закончат военную операцию против Ирана.