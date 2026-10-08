Axios: Трамп не принял окончательное решение о возобновлении ударов по Ирану

СМИ: Трамп пока не решил, возобновят ли США удары по Ирану Axios: Трамп не принял окончательное решение о возобновлении ударов по Ирану

Москва8 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп пока не принял окончательное решение, возобновят ли Соединенные Штаты удары по Ирану в ближайшие три-четыре недели. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Американскому лидеру, как уточняется, доступны все варианты действий в ситуации с Исламской Республикой.

В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп не принял никаких окончательных решений говорится в материале

Отмечается, что, если крупные боевые действия возобновятся, они будут включать массированные бомбардировки иранских энергетических, инфраструктурных и ядерных объектов.

Накануне журнал The Atlantic сообщил, что Белый дом дал Пентагону поручение проработать вариант ударов по Ирану до промежуточных выборов в США.

Сам Трамп заявил, что Штаты "очень скоро" закончат военную операцию против Ирана.