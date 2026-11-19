NYT узнала о разногласиях в администрации Трампа по поводу ударов по Ирану NYT: Трамп допускает проведение новой масштабной военной операции против Ирана

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции в отношении Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, окончательное решение о проведении операции пока не принято.

Президент Трамп рассматривает планы по проведению очередного раунда масштабных военных ударов по Ирану, принимая во внимание новые разведывательные данные о возможностях Ирана и усиливающееся давление со стороны Израиля говорится в публикации

Уточняется, что американский лидер изучает заявления израильской стороны о том, что Иран восстановил запасы ракет и беспилотников, а также добился прогресса в разработке химического и биологического оружия.

В то же время американская администрация пока не пришла к единому мнению насчет достоверности этих разведданных и целесообразности новой операции против Ирана на фоне проигрыша республиканцев на промежуточных выборах.

Ранее Трамп заявил, что намерен завершить конфликт с Ираном в ближайшее время. По его словам, американская сторона рассчитывает на долгосрочное соглашение.