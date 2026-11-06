Axios: Трамп провел первое после выборов совещание по Ирану

Трамп провел первое после выборов в Конгресс США совещание по Ирану Axios: Трамп провел первое после выборов совещание по Ирану

Москва6 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп провел первое после промежуточных выборов в Конгресс США совещание по Ирану, сообщает портал Axios.

Трамп не хочет разрушать "оставшуюся часть" Ирана, но ему, возможно, придется это сделать. О решении скоро станет известно, отмечает портал.

В четверг Трамп и его ведущие советники по национальной безопасности впервые после выборов провели встречу по Ирану в рамках еженедельного совещания президента с разведкой уточняет Axios

Одним из признаков того, что США намерены возобновить удары по Ирану, может стать прибытие третьей авианосной группы ВМС США на Ближний Восток.

Так, авианосец "Теодор Рузвельт" проведет несколько дней в Сингапуре и прибудет на Ближний Восток не раньше середины ноября.

Между тем США загружают боеприпасы на авианосец "Джордж Вашингтон" и готовят корабль к возобновлению ударов по Ирану.