Axios: Трамп собирается сделать ставку на переговоры в ситуации с Ираном

СМИ: Трамп не намерен возобновлять удары по Ирану сразу после выборов в Конгресс Axios: Трамп собирается сделать ставку на переговоры в ситуации с Ираном

Москва1 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп готов дать шанс переговорам в конфликте с Ираном и не собирается возобновлять боевые действия против Исламской Республики сразу после выборов в Конгресс. Об это сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Глава Белого дома, как отмечается, 31 октября провел "откровенный" телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора израильский лидер настаивал на возобновлении военных действий против Тегерана после промежуточных выборов.

Но Трамп пока хочет сделать ставку на переговоры — эта стратегия вызывает обеспокоенность у Нетаньяху говорится в материале

Ранее американский лидер сообщил, что Штатам "предстоит разобраться" с несколькими целями в Иране.