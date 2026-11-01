Трамп: США предстоит разобраться "еще с одним-двумя объектами" в Иране

"Еще один-два объекта": Трамп обозначил планы США в Иране Трамп: США предстоит разобраться "еще с одним-двумя объектами" в Иране

Москва1 ноя Вести.Соединенным Штатам Америки "предстоит разобраться" с несколькими целями в Иране, среди них — возможный ядерный объект, который может располагаться под горным массивом Коланг Газ Ла.

Об этом в разговоре с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго заявил президент США Дональд Трамп. Трансляция выступления велась в аккаунте Белого дома на видеохостинге YouTube.

По утверждению американского лидера, практически все иранские вооружения были уничтожены, а многие производственные мощности на территории Исламской Республики выведены из строя.

Мы уничтожили их (ядерный потенциал – прим. ред.). Я бы сказал, что нам еще предстоит разобраться с одним или двумя объектами, но это можно сделать за 10 минут… Вероятно, нужно обратить внимание на гору Кирка (Коланг-Газ-Ла – прим. ред.) и разобраться с этим добавил глава Белого дома

В одном из предыдущих заявлений Трамп обещал лишить Тегеран ядерного оружия и говорил, что Вашингтон находится на пороге более значительной победы над Ираном.

В середине июля президент США, комментируя возможное перемещение иранских ядерных центрифуг к горе Коланг Газ Ла, заявлял о готовности военных нанести мощный удар по этому району.

23 октября Трамп допустил проведение Соединенными Штатами новой операции против Исламской Республики, если ее власти не согласятся на условия Вашингтона по урегулированию.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обвинения Вашингтона в отношении предполагаемого нового ядерного объекта безосновательны.

По его словам, "навязчивое внимание США к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведется, является сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушений и диверсий".