Москва23 октВести.США могут провести новую операцию против Ирана, если Тегеран не примет условия Вашингтона по урегулированию. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида.
По словам главы Белого дома, в июне 2025 года американские вооруженные силы в ходе операции "Полуночный молот" уничтожили иранские объекты по обогащению урана.
Трамп напомнил, что это произошло поздно ночью, а другие цели были выполнены в рамках операции "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля 2026 года.
Мы, возможно, предпримем еще одну маленькую "Эпичную ярость". Или они согласятся (на условия США по мирной сделке – прим. ред.)сказал американский президент
Если бы иранская сторона "была умной", она бы сказала: "Давайте перейдем к делу", добавил Трамп. В то же время он выразил сомнения, что Тегеран поступит таким образом.
Ранее Трамп отреагировал на слова американского посла в Турции Томаса Баррака, который ранее заявил, что США могут атаковать Исламскую Республику на выходных.