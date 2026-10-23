"Еще одна маленькая "Эпичная ярость": Трамп допустил новую операцию против Ирана Трамп: отказ Ирана от условий США чреват новой военной операцией

Москва23 окт Вести.США могут провести новую операцию против Ирана, если Тегеран не примет условия Вашингтона по урегулированию. Соответствующее заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

По словам главы Белого дома, в июне 2025 года американские вооруженные силы в ходе операции "Полуночный молот" уничтожили иранские объекты по обогащению урана.

Трамп напомнил, что это произошло поздно ночью, а другие цели были выполнены в рамках операции "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля 2026 года.

Мы, возможно, предпримем еще одну маленькую "Эпичную ярость". Или они согласятся (на условия США по мирной сделке – прим. ред.) сказал американский президент

Если бы иранская сторона "была умной", она бы сказала: "Давайте перейдем к делу", добавил Трамп. В то же время он выразил сомнения, что Тегеран поступит таким образом.

Ранее Трамп отреагировал на слова американского посла в Турции Томаса Баррака, который ранее заявил, что США могут атаковать Исламскую Республику на выходных.