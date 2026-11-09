Москва9 нояВести.США в любое время могут нанести удары по Ирану, если появится такая необходимость, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.
Хотя Катар и Саудовская Аравия предпочли бы мирное урегулирование конфликта между Вашингтоном и Тегераном, отметил Трамп.
Мы готовы [нанести удары по Ирану] в любое время, когда захотимприводит Reuters слова Трампа
Телеканал Al Arabiya передал, что между США и Ираном возобновлены "серьезные переговоры" благодаря совместным усилиям Катара и Пакистана. Стороны могут достичь предварительного соглашения о снижении уровня обогащения урана в Иране.