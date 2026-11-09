Трамп: США готовы нанести удары по Ирану, если это потребуется

Трамп: США готовы при необходимости нанести удары по Ирану Трамп: США готовы нанести удары по Ирану, если это потребуется

Москва9 ноя Вести.США в любое время могут нанести удары по Ирану, если появится такая необходимость, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

Хотя Катар и Саудовская Аравия предпочли бы мирное урегулирование конфликта между Вашингтоном и Тегераном, отметил Трамп.

Мы готовы [нанести удары по Ирану] в любое время, когда захотим приводит Reuters слова Трампа

Телеканал Al Arabiya передал, что между США и Ираном возобновлены "серьезные переговоры" благодаря совместным усилиям Катара и Пакистана. Стороны могут достичь предварительного соглашения о снижении уровня обогащения урана в Иране.