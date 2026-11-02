Трамп: если Иран не заключит сделку, то мы с ним покончим Трамп: либо Иран заключит сделку, либо мы с ним покончим

Москва2 ноя Вести.Конфликт с Ираном так или иначе вскоре завершится: либо Тегеран пойдет на сделку, либо Вашингтон с ним покончит, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Right Side Broadcasting Network (RSBN).

Мы уже одержали такую победу. И мы очень скоро завершим все, так или иначе. Либо они заключат сделку, либо мы просто покончим с этим. Это, возможно, [более] легкий путь заявил Трамп

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран надеется, что Вашингтон поведет себя разумно и сделает выбор в пользу дипломатии, а не возобновления вооруженного конфликта.

При этом Аракчи отметил, что Иран готов к возобновлению боевых действий.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп предпочел бы найти решение разногласий с Ираном за столом переговоров, а не на поле боя. Но США достаточно сильны, чтобы при необходимости решить иранскую проблему силовыми способами, заключил Рубио.